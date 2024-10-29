Оснащенность ядерных сил РФ современными образцами вооружения достигла около 94% — Путин
16:32 29.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские ядерные силы оснащены современными образцами вооружения на уровне 94%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время тренировки стратегических сил сдерживания.
«В текущем году их (стратегических ядерных сил РФ — прим. ТАСС) оснащенность современными образцами вооружения достигла порядка 94%», — сказал российский лидер.
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