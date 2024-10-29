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На Украине за год капуста подорожала в три раза, картофель — почти в два - СМИ

19:00 29.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цены на продукты на Украине стремительно растут, за год капуста подорожала в три раза, картофель — почти в два. Об этом сообщает издание «Общественное».

Оно приводит данные госслужбы статистики, согласно которым, за последние 12 месяцев капуста подорожала на 208,8%, картофель — на 88,8%. Выросли цены и на другие компоненты украинского борщевого набора, который является своеобразным традиционным индикатором инфляции в стране: морковь стала дороже на 51%, свекла — на 38,6%. Всего же за год выросли цены на 44 потребительских позиции.

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