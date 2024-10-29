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НОВОСТИ

Европа вводит пошлины в 35% на ввоз электромобилей из Китая

19:40 29.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) одобрила введение пошлины до 35% на импорт в Евросоюз электромобилей из Китая на 5 лет, однако стороны продолжат искать компромиссное решение. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил высокопоставленный представитель ЕС.

По его словам, несмотря на утверждение пошлины Еврокомиссией, технические группы сторон продолжают вести переговоры по поиску компромиссного решения.

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