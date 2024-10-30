На верфях в Англии, где строят атомные подлодки, вспыхнул пожар — Reuters
09:20 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожар вспыхнул на верфях Барроу-ин-Фернесс (английское графство Камбрия) британской корпорации BAE Systems, где строят британские атомные подлодки нового поколения. Об этом сообщило агентство Reuters.
Согласно заявлению полиции «риска ядерного заражения нет». По данным блюстителей порядка, два человека доставлены в больницу. О жертвах не сообщается.
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