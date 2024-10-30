В Киеве повреждено здание Генштаба ВСУ — экс-депутат Рады
11:20 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Здание Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) было повреждено в Киеве в результате взрывов. С таким утверждением выступил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
«Ночью было попадание <…> по одному из зданий Генерального штаба ВСУ», — написал он в телеграм-канале, опубликовав фото с места происшествия.
Других подробностей Мосийчук не привел.
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