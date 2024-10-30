В РФ нужно построить сеть ключевых логистических центров — поручение Путина

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить строительство за небюджетные деньги сети ключевых транспортно-логистических центров для экспортируемых товаров.

Правительство РФ вместе с комиссиями Госсовета и при участии заинтересованных организаций должны «обеспечить создание условий для строительства за счет внебюджетных средств сети ключевых транспортно-логистических центров с учетом формируемых направлений перевозок экспортных товаров по транспортно-логистическим коридорам, в том числе международным, а также с учетом прогнозных показателей экспорта и импорта товаров с использованием инфраструктуры таких коридоров».

Как говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководители соответствующих комиссий Госсовета. На выполнение Путин отвел срок до 25 декабря. Поручение дано по итогам сентябрьского расширенного заседания президиума Госсовета.

Для достижения к 2030 году плановых показателей прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров президент считает необходимым разработать несколько новых механизмов. Они должны обеспечивать «информирование грузовладельцев об имеющихся и перспективных возможностях перевозки несырьевых неэнергетических товаров железнодорожным транспортом к портам РФ, соответствие мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры международных транспортно-логистических коридоров прогнозам по наращиванию товарооборота с опорными странами», «координацию планов по наращиванию объема экспорта и развитию транспортно-логистической инфраструктуры».

Решением этих задач должно заняться правительство вместе с РЖД, Российским экспортным центром, комиссиями Госсовета.