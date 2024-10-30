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НОВОСТИ

Президент Грузии вызвана на допрос из-за ее заявлений о фальсификации выборов

13:00 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная прокуратура Грузии вызвала президента Саломе Зурабишвили 31 октября на допрос из-за ее заявлений о возможной фальсификации прошедших парламентских выборов. Об этом говорится в заявлении следственного органа.

«Согласно информации, распространенной ЦИК и СМИ, президент Грузии Саломе Зурабишвили должна владеть уликами, связанными с возможной фальсификацией парламентских выборов 2024 года, из-за чего президент Грузии 31 октября текущего года приглашена в следственный орган с целью допроса», — говорится в заявлении.

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