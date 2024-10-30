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НОВОСТИ

Средства ПВО за сутки сбили 67 украинских беспилотников самолетного типа

13:05 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

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