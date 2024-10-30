Средства ПВО за сутки сбили 67 украинских беспилотников самолетного типа

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.