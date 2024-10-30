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ВС РФ освободили Кругляковку в Харьковской области — Минобороны

13:32 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие освободили Кругляковку в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны России, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне действия группировки «Запад» потеряли до 410 военных.

«Подразделения группировки войск „Запад“ освободили населенный пункт Кругляковка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 63-й, 92-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества», — сказали там.

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