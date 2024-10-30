Власти США разрешили сделки с рядом российских банков по операциям, связанным с энергетикой

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты разрешили сделки с рядом российских банков по операциям, связанным с энергетикой. Об этом говорится в документе, распространенном Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

В тексте документа поясняется, что под связанными с энергетикой подразумеваются все сделки, касающиеся добычи, обработки, транспортировки и покупки нефти и нефтепродуктов, природного газа, а также прочих энергоносителей, в том числе угля, древесины, любых форм урана и возобновляемых источников энергии.