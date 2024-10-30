Более полусотни китайских компаний попали под санкции США
18:40 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство финансов США добавило в санкционный список 52 юридических и два физических лица КНР. Об этом говорится в обновленном перечне особо обозначенных лиц (SDN List), опубликованном на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.
Попавшие под санкции предприятия зарегистрированы как на территории материкового Китая, так и в специальном административном районе КНР — Гонконге. Компании, добавленные в черный список, преимущественно занимаются электронными технологиями, машиностроением или логистикой. Среди них Beijing Dynamic Power, Chipgoo Electronics, Shanghai Zhanjia Trading, Shenzhen One World International Logistics и Zhejiang Headman Machinery. Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.
НОВОСТИ
- 19:15 30.10.2024
- Средние потребительские цены на бензин в РФ за неделю выросли на 11 коп – Росстат
- 19:00 30.10.2024
- Боррель рассказал, что Грузия должна сделать, чтобы продолжить путь в ЕС
- 18:45 30.10.2024
- Власти США разрешили сделки с рядом российских банков по операциям, связанным с энергетикой
- 18:15 30.10.2024
- Британское правительство решило повысить ряд налогов
- 17:40 30.10.2024
- Минфин США ввел санкции против пяти заместителей министра обороны РФ
- 17:12 30.10.2024
- Новый генсек «Хезболлах» обещал своим сторонникам победу над Израилем, несмотря на жертвы
- 17:00 30.10.2024
- Проверять пребывание мигрантов в регионе некому из-за некомплекта полиции — Колокольцев
- 16:32 30.10.2024
- Госдума отклонила проект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ
- 16:12 30.10.2024
- Евросоюз должен выделить 20% своего бюджета на оборонные нужды — доклад ЕК
- 16:00 30.10.2024
- Число депортированных из РФ мигрантов выросло в полтора раза — Колокольцев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать