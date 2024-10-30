Более полусотни китайских компаний попали под санкции США

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов США добавило в санкционный список 52 юридических и два физических лица КНР. Об этом говорится в обновленном перечне особо обозначенных лиц (SDN List), опубликованном на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Попавшие под санкции предприятия зарегистрированы как на территории материкового Китая, так и в специальном административном районе КНР — Гонконге. Компании, добавленные в черный список, преимущественно занимаются электронными технологиями, машиностроением или логистикой. Среди них Beijing Dynamic Power, Chipgoo Electronics, Shanghai Zhanjia Trading, Shenzhen One World International Logistics и Zhejiang Headman Machinery. Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.