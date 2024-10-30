Талибы* запретили хранение и ношения оружия в стране без лицензии МВД
20:15 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство внутренних дел, сформированное контролирующим власть в Афганистане радикальным движением «Талибан»* (запрещено в РФ), издало постановление о запрете на хранение и ношение оружия и боеприпасов без специального разрешения. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в соцсети X.
Согласно тексту, действие постановления будет распространяться на «всех должностных лиц, моджахедов, служащих и простых граждан Исламского эмирата Афганистан (используемое талибами название государства — прим. ТАСС)». Исключение будет сделано для лиц, получивших специальную лицензию МВД.
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