Талибы* запретили хранение и ношения оружия в стране без лицензии МВД

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство внутренних дел, сформированное контролирующим власть в Афганистане радикальным движением «Талибан»* (запрещено в РФ), издало постановление о запрете на хранение и ношение оружия и боеприпасов без специального разрешения. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в соцсети X.

Согласно тексту, действие постановления будет распространяться на «всех должностных лиц, моджахедов, служащих и простых граждан Исламского эмирата Афганистан (используемое талибами название государства — прим. ТАСС)». Исключение будет сделано для лиц, получивших специальную лицензию МВД.