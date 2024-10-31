ВСУ, предварительно, атаковали порт Бердянска с помощью БПЛА-камикадзе

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ), по предварительным данным, атаковали порт города Бердянска в Запорожской области с использованием беспилотников-камикадзе. Об этом сообщает администрация муниципалитета в телеграм-канале.

«Сегодня утром преступный киевский режим совершил террористическую атаку на городской порт, предположительно с использованием беспилотников-камикадзе. Работала ПВО (система противовоздушной обороны — прим. ТАСС). Все дежурные и оперативные службы на месте, приступили к работе. Информация уточняется», — говорится в сообщении.