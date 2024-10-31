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НОВОСТИ

Четыре человека госпитализированы после взрыва газа в Черкесске

09:20 31.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Медицинская помощь потребовалась четырем пострадавшим в результате инцидента со вспышкой паров газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Черкесске. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов.

«Четыре человека госпитализированы, с ними работают медики. Медицинские учреждения готовы оказать медицинскую помощь всем пострадавшим», — написал Темрезов в телеграм-канале.

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