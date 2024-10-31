Милей уволил главу МИД Аргентины из-за голосования по Кубе в ООН — ТВ
09:32 31.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Аргентины Хавьер Милей отправил в отставку министра иностранных дел Диану Мондино после того, как республика поддержала резолюцию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, в которой отмечается необходимость завершения торгово-экономического эмбарго США в отношении Кубы. Об этом сообщил телеканал TN.
По данным его источников, Милей уже выбрал нового главу МИД, но его имя пока не разглашается.
Ранее в среду ГА ООН в очередной раз приняла резолюцию с призывом к США отменить экономические, коммерческие и финансовые санкции против Кубы. Резолюцию поддержали 187 стран, включая Россию. Против проголосовали США и Израиль, Молдавия воздержалась.
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