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Дополнительный лимит на 350 млрд руб. выделен по семейной ипотеке

10:05 31.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дополнительный лимит на 350 млрд рублей выделен по госпрограмме «Семейная ипотека», процесс его распределения уже запущен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.

«По программе „Семейная ипотека“ выделен дополнительный лимит в размере 350 млрд рублей на предоставление кредитов банками. ДОМ.РФ, как оператор программы, запустил процесс распределения этого лимита между кредиторами, итоги будут подведены уже на следующей неделе», — говорится в сообщении.

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