Дополнительный лимит на 350 млрд руб. выделен по семейной ипотеке

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дополнительный лимит на 350 млрд рублей выделен по госпрограмме «Семейная ипотека», процесс его распределения уже запущен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.

«По программе „Семейная ипотека“ выделен дополнительный лимит в размере 350 млрд рублей на предоставление кредитов банками. ДОМ.РФ, как оператор программы, запустил процесс распределения этого лимита между кредиторами, итоги будут подведены уже на следующей неделе», — говорится в сообщении.