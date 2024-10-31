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Маск предрек, что США ждет «самый веселый» период в случае победы Трампа

10:32 31.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск считает, что второй срок кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа станет «самым веселым» периодом для Соединенных Штатов.

«Второй президентский срок Трампа станет самым веселым временем для Америки за последнее время. Это будет потрясающе», — написал он на своей странице в социальной сети X.

30 октября Трамп проехал по штату Висконсин в мусоровозе после того, как нынешний американский лидер Джо Байден сравнил сторонников Трампа с мусором.

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