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Венгрия не откажется от своего суверенитета, несмотря на внешнее давление — Сийярто

15:00 31.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия не откажется даже от части своего суверенитета, несмотря на давление извне. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на открытии II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

«Сегодня ключевое слово — это суверенитет. Есть силы как за пределами Венгрии, так и внутри страны, которые хотят, чтобы мы отказались от части своего суверенитета. Но мы не откажемся», — заверил глава МИД.

Он отметил, что для Венгрии суверенитет означает право «смотреть на мир со своей точки зрения». «Никто не должен указывать нам, что и где мы должны говорить и делать», — подчеркнул Сийярто.

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