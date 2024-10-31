Рабочие места сохранят за бойцами СВО на весь период их службы — Мишустин
16:12 31.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рабочие места участников спецоперации будут сохраняться на весь период их службы, как и гарантии членам их семей. О поправках в трудовое законодательство сообщил на заседании правительства РФ его председатель Михаил Мишустин.
«За каждым участником специальной военной операции в соответствии с законодательством сохраняется его рабочее место, — напомнил премьер. — Но такая мера действовала только в течение года».
«Теперь трудовой договор будет приостанавливаться на весь период прохождения военной службы по контракту», — анонсировал положения подготовленного законопроекта глава кабмина.
НОВОСТИ
- 16:32 31.10.2024
- Доля жителей США, желающих эмигрировать, достигла рекордных 17% — опрос
- 16:00 31.10.2024
- 70% пациентов с гепатитом C в РФ не знают о своем диагнозе — эксперт Минздрава РФ
- 15:32 31.10.2024
- Запад не хочет давать Киеву оружие без результатов на земле, признал Зеленский
- 15:12 31.10.2024
- ВСУ потеряли за сутки на курском направлении больше 300 человек — Минобороны РФ
- 15:00 31.10.2024
- Венгрия не откажется от своего суверенитета, несмотря на внешнее давление — Сийярто
- 14:32 31.10.2024
- Все планы Зеленского имеют цель скорее «затянуть по уши» в войну страны Запада — Песков
- 14:12 31.10.2024
- Гражданская война в США возможна, все к этому идет, считает Лукашенко
- 14:00 31.10.2024
- Кремль не участвует в дискуссии о запрете хиджабов в школах — Песков
- 13:32 31.10.2024
- Набиуллина назвала основные барьеры для развития экономики РФ
- 13:20 31.10.2024
- Киевский режим сильно нервничает из-за динамики на фронтах — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать