Рабочие места сохранят за бойцами СВО на весь период их службы — Мишустин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рабочие места участников спецоперации будут сохраняться на весь период их службы, как и гарантии членам их семей. О поправках в трудовое законодательство сообщил на заседании правительства РФ его председатель Михаил Мишустин.

«За каждым участником специальной военной операции в соответствии с законодательством сохраняется его рабочее место, — напомнил премьер. — Но такая мера действовала только в течение года».

«Теперь трудовой договор будет приостанавливаться на весь период прохождения военной службы по контракту», — анонсировал положения подготовленного законопроекта глава кабмина.