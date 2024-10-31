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НОВОСТИ

Рабочие места сохранят за бойцами СВО на весь период их службы — Мишустин

16:12 31.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рабочие места участников спецоперации будут сохраняться на весь период их службы, как и гарантии членам их семей. О поправках в трудовое законодательство сообщил на заседании правительства РФ его председатель Михаил Мишустин.

«За каждым участником специальной военной операции в соответствии с законодательством сохраняется его рабочее место, — напомнил премьер. — Но такая мера действовала только в течение года».

«Теперь трудовой договор будет приостанавливаться на весь период прохождения военной службы по контракту», — анонсировал положения подготовленного законопроекта глава кабмина.

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