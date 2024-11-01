В США ждут усиления конфронтации с КНР и при Трампе, и при Харрис — WP

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские правящие круги ожидают роста напряженности в отношениях с Китаем независимо от того, кто победит на предстоящих выборах президента США. Об этом пишет газета The Washington Post.

По ее информации, усиление обороноспособности Народно-освободительной армии Китая, инновационность китайской экономики и «популярность, которую КНР приобретает в развивающихся странах благодаря своей критике современного международного порядка», останутся в числе геополитических вызовов для следующего американского лидера.

В США опасаются, что в долгосрочной перспективе Вашингтон не сможет превзойти Пекин по производству современных полупроводников и развитию высоких технологий, отмечает издание. Американские чиновники также считают, что военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов слишком истощен, чтобы идти в ногу с Китаем.