В США ждут усиления конфронтации с КНР и при Трампе, и при Харрис — WP
14:12 01.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские правящие круги ожидают роста напряженности в отношениях с Китаем независимо от того, кто победит на предстоящих выборах президента США. Об этом пишет газета The Washington Post.
По ее информации, усиление обороноспособности Народно-освободительной армии Китая, инновационность китайской экономики и «популярность, которую КНР приобретает в развивающихся странах благодаря своей критике современного международного порядка», останутся в числе геополитических вызовов для следующего американского лидера.
В США опасаются, что в долгосрочной перспективе Вашингтон не сможет превзойти Пекин по производству современных полупроводников и развитию высоких технологий, отмечает издание. Американские чиновники также считают, что военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов слишком истощен, чтобы идти в ногу с Китаем.
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