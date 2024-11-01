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В плен за неделю сдались 54 украинских военных — МО РФ

15:12 01.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

54 украинских военнослужащих сдались в плен в течение недели. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 54 украинских военнослужащих», — сказали в ведомстве.

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