В плен за неделю сдались 54 украинских военных — МО РФ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

54 украинских военнослужащих сдались в плен в течение недели. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 54 украинских военнослужащих», — сказали в ведомстве.