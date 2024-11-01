Сумма иска российских телеканалов к Google превышает все накопленное в мире богатство — WP

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сумма штрафа в два ундециллиона рублей (единица с 36 нулями), которую в России суд назначил в отношении Google за блокировку аккаунтов российских телеканалов на YouTube, превышает все накопленное в мире богатство. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Издание ссылается на подсчеты компании The Boston Consulting Group, согласно которым совокупное богатство всего мира в 2024 году составляет $477 трлн. Объем мирового ВВП, по данным Всемирного банка, в 2023 году составил около $105,4 трлн. Два ундециллиона рублей — 20 дециллионов долларов (дециллион — единица с 33 нулями).

По информации юристов, сумма штрафа увеличивается каждый день из-за просрочек его выплаты. Американское издание отмечает, что вскоре штраф может достичь гугола — единицы с 100 нулями — математического термина, который вдохновил название поисковой системы Google.

Иск в несколько раз превышает стоимость самой корпорации, которая входит в пятерку самых дорогих компаний мира. Рыночная стоимость Google оценивается в $2 трлн.