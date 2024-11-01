Большинство поляков считают, что отношения между Варшавой и Киевом ухудшились в 2024 году - опрос
20:00 01.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 60% поляков полагают, что отношения их страны с Украиной ухудшились за нынешний год. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой United Surveys по заказу интернет-портала Wirtualnа Polskа.
Всего такого мнения придерживаются 61,3% опрошенных. Лишь 7,9% респондентов считают, что отношения Варшавы и Киева улучшились. 21,9% утверждают, что связи между двумя странами остаются на том же уровне, что и прежде. У 8,9% участников опроса не нашлось мнения по этому вопросу.
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