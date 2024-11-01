СВО бы не было, если бы США хватило ума заключить с РФ договор о безопасности — Медведев
21:20 01.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специальная военная операция не потребовалась бы, если бы Западу во главе с США хватило гибкости заключить с Россией соглашения по безопасности. Это заявил в интервью RT зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, фрагмент опубликован в телеграм-канале телеканала.
«Если бы западным странам и прежде всего Соединенным Штатам достало гибкости и ума заключить с Россией договор о безопасности, никакой специальной военной операции бы не было, — выразил уверенность Медведев. — Но они привыкли всех ломать через колено».
НОВОСТИ
- 20:40 01.11.2024
- Майнеров обязали предоставлять в ФНС данные об объеме полученной криптовалюты
- 20:00 01.11.2024
- Большинство поляков считают, что отношения между Варшавой и Киевом ухудшились в 2024 году - опрос
- 19:58 01.11.2024
- «Роснефть» победила на конкурсе годовых отчетов в номинации «Прорыв года»
- 19:20 01.11.2024
- ХАМАС отказалось от предложения о временном прекращении огня в Газе — агентство Maan
- 18:40 01.11.2024
- ЕС помогает Украине «выжить» в конфликте, но не победить — генерал
- 18:00 01.11.2024
- Лидер Ирана приказал подготовить план ответного удара по Израилю, утверждает NYT
- 17:32 01.11.2024
- Медведев заявил о недопустимости перекосов в бюджете, «нужно достичь победы и развиваться»
- 17:12 01.11.2024
- СМИ США готовятся к освещению выборов без явного победителя — FT
- 17:00 01.11.2024
- ЕС отверг идеи Венгрии по урегулированию на Украине и надеется на поражение РФ — Орбан
- 16:32 01.11.2024
- Сумма иска российских телеканалов к Google превышает все накопленное в мире богатство — WP
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать