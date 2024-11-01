СВО бы не было, если бы США хватило ума заключить с РФ договор о безопасности — Медведев

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальная военная операция не потребовалась бы, если бы Западу во главе с США хватило гибкости заключить с Россией соглашения по безопасности. Это заявил в интервью RT зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, фрагмент опубликован в телеграм-канале телеканала.

«Если бы западным странам и прежде всего Соединенным Штатам достало гибкости и ума заключить с Россией договор о безопасности, никакой специальной военной операции бы не было, — выразил уверенность Медведев. — Но они привыкли всех ломать через колено».