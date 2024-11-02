В ночь на субботу над семью регионами РФ было уничтожено 24 украинских БПЛА – МО РФ
09:20 02.11.2024 Источник: Интерфакс
Средства противовоздушной обороны в ночь на субботу перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотника над Курской, Брянской, Белгородской, Орловской, Ростовской, Нижегородской областями и Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата. 8 БпЛА сбиты над территорией Курской области, 8 - над территорией Брянской области, 2 - над территорией Белгородской области, 3 - над территорией Орловской области, один - над территорией Ростовской области, один - над территорией Нижегородской области и один - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
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