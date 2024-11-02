По Москве и области выпущено штормовое предупреждение
12:30 02.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Синоптики Гидрометцентра РФ выпустили штормовое предупреждение в Москве и Подмосковье, сильный ветер прогнозируют до позднего вечера.
«В период с 12:00 до 21:00 мск 2 ноября в Москве и Московской области местами ожидается усиление северо-западного ветра в порывах до 15-18 м/с», — отмечается в предупреждении. Ранее в своих прогнозах метеорологи также сообщали, что в течение дня температура воздуха в столице составит от нуля до +2 градусов, по области — от -2 до +3 градусов. При этом к вечеру ожидается понижение столбиков термометров в мегаполисе до -1 градуса.
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