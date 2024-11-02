0
0
0
НОВОСТИ

По Москве и области выпущено штормовое предупреждение

12:30 02.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Синоптики Гидрометцентра РФ выпустили штормовое предупреждение в Москве и Подмосковье, сильный ветер прогнозируют до позднего вечера.

«В период с 12:00 до 21:00 мск 2 ноября в Москве и Московской области местами ожидается усиление северо-западного ветра в порывах до 15-18 м/с», — отмечается в предупреждении. Ранее в своих прогнозах метеорологи также сообщали, что в течение дня температура воздуха в столице составит от нуля до +2 градусов, по области — от -2 до +3 градусов. При этом к вечеру ожидается понижение столбиков термометров в мегаполисе до -1 градуса.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:00 02.11.2024
Решение о военном ответе Израилю принял Высший совет национальной безопасности Ирана
0
307
11:30 02.11.2024
Байдену задали вопрос о том, что делают войска США на Ближнем Востоке без разрешения Конгресса
0
350
11:15 02.11.2024
В окружении Зеленского считают антиукраинскую риторику Трампа лишь предвыборным ходом - СМИ
0
304
11:00 02.11.2024
Властям Испании говорят о двух неделях на восстановление скоростного ж/д сообщения Валенсии с Мадридом
0
314
10:30 02.11.2024
ВМФ Австралии может использовать только одну подлодку и то в случае крайней необходимости - СМИ
0
364
10:00 02.11.2024
С начала года экспорт газа по трубопроводам из России в ЕС вырос на 15%
0
387
09:30 02.11.2024
Многие богатые американцы ищут, куда бы уехать из США на время после выборов - СМИ
0
421
09:20 02.11.2024
В ночь на субботу над семью регионами РФ было уничтожено 24 украинских БПЛА – МО РФ
0
382
09:10 02.11.2024
Власти Ирана: Теперь у нас есть технические возможности для производства ядерного оружия
0
435
09:00 02.11.2024
Для «деэскалации и дипломатии» США отправляют на Ближний Восток дополнительную военную тезнику
0
399

Возврат к списку