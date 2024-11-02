Британских консерваторов возглавит экс-министр торговли Кеми Бэйднок

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кеми Бэйднок выбрана новым лидером британской оппозиционной Консервативной партии. Об этом было объявлено по завершении электронного голосования среди членов второй по представленности в Палате общин британского парламента политической силы.

Всего за Бэйднок, которая в 2023–2024 годах возглавляла министерство по делам бизнеса и торговли, было подано 53 806 тыс. голосов. Кандидатуру ее оппонента по финальной части внутрипартийных выборов, бывшего замглавы МВД (2022-2023) Роберта Дженрика, предпочли 41 388 тыс. сторонников тори.