Британских консерваторов возглавит экс-министр торговли Кеми Бэйднок
14:45 02.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кеми Бэйднок выбрана новым лидером британской оппозиционной Консервативной партии. Об этом было объявлено по завершении электронного голосования среди членов второй по представленности в Палате общин британского парламента политической силы.
Всего за Бэйднок, которая в 2023–2024 годах возглавляла министерство по делам бизнеса и торговли, было подано 53 806 тыс. голосов. Кандидатуру ее оппонента по финальной части внутрипартийных выборов, бывшего замглавы МВД (2022-2023) Роберта Дженрика, предпочли 41 388 тыс. сторонников тори.
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