Минздрав РФ предлагает внести изменения в порядок оформления больничных

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство здравоохранения РФ предлагает обязать врачей передавать врачебной комиссии медицинскую документацию о пациенте, если лист нетрудоспособности оформлялся четыре раза за полгода. Вносимые в порядок формирования листков нетрудоспособности изменения позволят выявлять работников с симптомами заболевания на ранней стадии и возвращать их к профессиональной деятельности, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

«Если за период полугода лист нетрудоспособности оформлялся четыре раза (за исключением случаев ухода за больным членом семьи, медицинской реабилитации, получения гражданами медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медицинской помощи методом заместительной почечной терапии), то лечащий врач должен передать медицинскую документацию врачебной комиссии, что позволит улучшить качество оказания медицинской помощи гражданам трудоспособного возраста», — говорится в сообщении.