Явка во втором туре выборов президента Молдавии уже достаточна для признания голосования состоявшимся - ЦИК

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Явка избирателей во втором туре президентских выборов в Молдавии превысила 20%, необходимые для признания голосования состоявшимся. Об этом свидетельствуют предварительные данные информационной системы, которая обновляет данные на сайте Центральной избирательной комиссии республики в реальном времени.