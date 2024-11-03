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НОВОСТИ

Явка во втором туре выборов президента Молдавии уже достаточна для признания голосования состоявшимся - ЦИК

12:40 03.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Явка избирателей во втором туре президентских выборов в Молдавии превысила 20%, необходимые для признания голосования состоявшимся. Об этом свидетельствуют предварительные данные информационной системы, которая обновляет данные на сайте Центральной избирательной комиссии республики в реальном времени.

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