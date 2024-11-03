Высшее руководство Испании некоторые жители Пайпорты в Валенсии встретили отнюдь неласково

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Король Испании Филипп VI в сопровождении председателя правительства Педро Санчеса и главы кабмина автономного сообщества Валенсия Карлоса Масона посетили пострадавшие из-за наводнений районы на востоке страны. Некоторые жители населенного пункта Пайпорта встретили их криками «Убийцы!», а также попытались забросать их грязью.

Как передает газета ABC, монарх постарался успокоить недовольных и поговорить с ними. В результате визит главы государства в Пайпорту был прерван.