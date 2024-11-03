Высшее руководство Испании некоторые жители Пайпорты в Валенсии встретили отнюдь неласково
17:00 03.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Король Испании Филипп VI в сопровождении председателя правительства Педро Санчеса и главы кабмина автономного сообщества Валенсия Карлоса Масона посетили пострадавшие из-за наводнений районы на востоке страны. Некоторые жители населенного пункта Пайпорта встретили их криками «Убийцы!», а также попытались забросать их грязью.
Как передает газета ABC, монарх постарался успокоить недовольных и поговорить с ними. В результате визит главы государства в Пайпорту был прерван.
НОВОСТИ
- 17:30 03.11.2024
- На Украине за хранение дров без документов можно попасть в тюрьму
- 17:15 03.11.2024
- В СНБО считают, что карты Google «палят» размещение украинских войск
- 16:30 03.11.2024
- В ДНР южное направление обороны ВСУ близко к обрушению - СМИ
- 14:20 03.11.2024
- На втором энергоблоке АЭС «Онагава» в Японии возникли проблемы с оборудованием, его решено остановить
- 12:40 03.11.2024
- Явка во втором туре выборов президента Молдавии уже достаточна для признания голосования состоявшимся - ЦИК
- 11:35 03.11.2024
- Через неделю в Москву снова может вернуться осенняя погода - синоптики
- 10:30 03.11.2024
- В Молдавии проходит второй тур президентских выборов
- 10:00 03.11.2024
- Российские специалисты хотят использовать списанные спутники НАТО для связи в зоне СВО
- 09:30 03.11.2024
- Принудительно устанавливать предельные цены на продукты в России власти не планируют
- 09:00 03.11.2024
- Американские бомбардировщики B-52 прибыли на Ближний Восток
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать