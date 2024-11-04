В Индии более 20 человек погибли при падении автобуса в ущелье

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минимум 23 человека погибли и 10 пострадали в результате падения автобуса в ущелье недалеко от города Марчула (штат Уттаракханд) на севере Индии. Об этом сообщила газета Times of India со ссылкой на офицера по борьбе со стихийными бедствиями округа.



По информации телеканала NDTV, водитель 45-местного автобуса не справился с управлением на сложном участке горной дороги, машина упала в пропасть с высоты порядка 200 метров.



