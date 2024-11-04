Организация выборов в Молдавии позорная - вице-спикер Совета Федерации

13:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация выборов в Молдавии является позором, так как конечный результат определен голосами на зарубежных участках. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.



«Позорная организация выборов в Молдавии. Конечный результат определен не в самой стране, а извне. Он определен голосами из-за рубежа, где организаторы заведомо и осознанно создали эксклюзивные возможности для тех, кто поддерживал одного кандидата, и лишили возможности проголосовать тех, кто поддерживал другого», — написал сенатор в своем телеграм-канале.



Он назвал организацию голосования «беззастенчивой манипуляцией избирательным процессом», а благостные оценки избирательного процесса со стороны западных стран «позором». «Иначе как открытым предательством собственных пресловутых „демократических ценностей“ назвать такие оценки будет столь же невозможно», — резюмировал он.





