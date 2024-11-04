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НОВОСТИ

Польский министр заявил, что Зеленский пытается втянуть Варшаву в войну с РФ

14:40 04.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский хочет втянуть Польшу в войну с Россией, призывая Варшаву перехватывать ракеты над Украиной. Об этом заявил в эфире радиостанции Radio Zet польский министр цифровизации Кшиштоф Гавковский.

«Зеленский хочет, чтобы Польша стреляла ракетами над Украиной. Это значит, что он хочет, чтобы Польша вступила в войну, это значит, что он хочет, чтобы Польша была [в состоянии] войны с Россией», — отметил польский политик. «Зеленский в своих заявлениях хочет втянуть Польшу в войну с Россией. Я не согласен с такими заявлениями», — добавил Гавковский.


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