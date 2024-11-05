Большинство приднестровцев не смогли проголосовать на выборах в Молдавии — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавляющему большинству жителей Приднестровья не было предоставлено возможности проголосовать на выборах президента Молдавии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы констатируем, что подавляющему большинству граждан [Приднестровья] не было предоставлено возможности использовать свой голос», — сказал он.