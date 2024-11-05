ВСУ за сутки потеряли свыше 200 военных в Курской области
15:32 05.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли свыше 200 военнослужащих в ходе боевых действий в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты и четыре боевых бронированных машины, а также два миномета и один автомобиль. Двое военнослужащих ВСУ сдались в плен», — говорится в сообщении.
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