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Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде, пострадал мирный житель

17:12 05.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали многоквартирный дом в Белгороде, пострадал мирный житель. В результате удара загорелись три квартиры, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде. По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Бригада скорой помощи доставляет мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал он.

По словам губернатора, в результате удара в одном многоквартирном доме загорелись три квартиры.

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