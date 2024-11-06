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Глава МИД Польши подталкивает Варшаву к войне с Россией — польский политик

09:32 06.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Польши Радослав Сикорский своими высказываниями о перехвате ракет над Украиной подталкивает Варшаву к вступлению в вооруженный конфликт с Россией. Об этом заявил в эфире телеканала TVP Info лидер ультраправого объединения «Конфедерация» и вице-маршал (спикер) Сейма (нижней палаты польского парламента) Кшиштоф Босак.

«Мы не готовы к войне с Россией. <…> Я считаю, что министр [иностранных дел Радослав] Сикорский переходит границы, формулируя публично заявления <…> о том, что Польша якобы хотела бы использовать свои боевые средства для того, чтобы напрямую сталкиваться с российскими боевыми средствами над Украиной. Это не что иное, как вступление в войну», — заявил политик. «Мы не хотим вступать в войну на Украине, мы хотим, чтобы та война осталась там и не влияла на Польшу», — добавил он.

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