0
0
191
НОВОСТИ

Расходы Европы на поддержку Украины после выборов в США могут возрасти — глава МИД Турции

10:20 06.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Турции Хакан Фидан не исключил, что расходы стран Европы на поддержку Украины после президентских выборов в США могут возрасти.

«Европа понесла очень большие расходы на Украину. В зависимости от результатов [президентских] выборов в США эти расходы могут возрасти», — сказал турецкий министр газете «Тюркие» (Turkiye).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
8985
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
9391
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
8837
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
9076
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
8984
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
9018
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
8966
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
9015
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
8930
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
8904

Возврат к списку