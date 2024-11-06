Расходы Европы на поддержку Украины после выборов в США могут возрасти — глава МИД Турции

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Турции Хакан Фидан не исключил, что расходы стран Европы на поддержку Украины после президентских выборов в США могут возрасти.

«Европа понесла очень большие расходы на Украину. В зависимости от результатов [президентских] выборов в США эти расходы могут возрасти», — сказал турецкий министр газете «Тюркие» (Turkiye).