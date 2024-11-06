Трамп заявил о политической победе и назвал себя 47-м президентом США

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дональд Трамп заявил о политической победе на президентских выборах и назвал себя 47-м президентом США.

«Это политическая победа, которой наша страна еще никогда не видела. Я хочу поблагодарить американский народ за необычайную честь быть избранным вашим 47-м президентом», — сказал кандидат в президенты США от Республиканской партии, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп стал избранным главой государства.

«Дональд Трамп стал теперь нашим избранным президентом, которого американский народ выбрал в такие времена как нынешние», — написал он на своей странице в соцсети X. По словам Джонсона, республиканцы в Конгрессе США готовы работать с Трампом над реализацией его программы «Америка превыше всего».