Трамп заявил о политической победе и назвал себя 47-м президентом США
11:00 06.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дональд Трамп заявил о политической победе на президентских выборах и назвал себя 47-м президентом США.
«Это политическая победа, которой наша страна еще никогда не видела. Я хочу поблагодарить американский народ за необычайную честь быть избранным вашим 47-м президентом», — сказал кандидат в президенты США от Республиканской партии, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида).
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп стал избранным главой государства.
«Дональд Трамп стал теперь нашим избранным президентом, которого американский народ выбрал в такие времена как нынешние», — написал он на своей странице в соцсети X. По словам Джонсона, республиканцы в Конгрессе США готовы работать с Трампом над реализацией его программы «Америка превыше всего».
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