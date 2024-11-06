Трамп заявил, что будет работать над прекращением войн

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дональд Трамп пообещал, что будет работать над тем, «чтобы остановить войны».

«Я не собираюсь начинать войну. Я собираюсь остановить войны», — сказал он, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида).