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НОВОСТИ

Трамп заявил, что будет работать над прекращением войн

11:32 06.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дональд Трамп пообещал, что будет работать над тем, «чтобы остановить войны».

«Я не собираюсь начинать войну. Я собираюсь остановить войны», — сказал он, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида).

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