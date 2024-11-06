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РФ ведет финансовые войны со странами, которые обложили страну санкциями — Силуанов

13:20 06.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия ведет финансовые войны с недружественными странами, которые обложили страну санкциями. Об этом заявил на марафоне «Знание.Первые» министр финансов Антон Силуанов.

«Сейчас, кстати говоря, знаете, у нас большие испытания на фронте. Специальная военная операция. Это большое испытание для страны. Но помимо этого мы ведем и финансовые войны. Банки иностранные не работают с нами, я имею в виду из западных стран. Расчеты в иностранных валютах не ведутся, нам закрыли платежи с другими странами и компаниями. Это ли не финансовая война?», — сказал Силуанов.

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