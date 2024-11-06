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НОВОСТИ

Российские войска освободили Антоновку и Максимовку в ДНР

14:12 06.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенные пункты Максимовка и Антоновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе активных действий подразделения группировки войск „Восток“ освободили населенный пункт Максимовка Донецкой Народной Республики. <…> В результате успешных наступательных действий подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Антоновка Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском военном ведомстве.

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