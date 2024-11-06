Китайский МИД поздравил Трампа с победой на выборах

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай направляет поздравления Дональду Трампу, победившему на выборах главы Белого дома. Об этом сообщила пресс-служба МИД КНР.

«Китай уважает выбор американского народа и поздравляет господина Трампа с победой на выборах президента», — говорится в сообщении на сайте МИД КНР.