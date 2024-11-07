Силы ПВО уничтожили 15 БПЛА над Воронежской и Белгородской областями
09:00 07.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов над Воронежской областью, еще один — над Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских БПЛА: 14 БПЛА — над территорией Воронежской области и один — над территорией Белгородской области», — сообщили там.
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