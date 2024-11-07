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Вице-канцлер Германии заявил о распаде правящей коалиции ФРГ

09:20 07.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек («зеленые») заявил о распаде правящей в ФРГ коалиции (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «зеленые», Свободная демократическая партия (СвДП).

«Это особенный день. Он заканчивается распадом правительства „Светофора“ (так в Германии называют правящую коалицию по цветам входящих в нее партий — прим. ТАСС)», — сказал Хабек журналистам в Берлине. «Мы теперь быстро откроем путь для упорядоченного проведения новых выборов», — добавил он.

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