Зеленский провел разговор с Трампом
09:32 07.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом.
«У меня был отличный разговор с президентом Трампом, я поздравил его с исторической уверенной победой — его невероятная кампания сделала этот результат возможным. Мы договорились поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество», — написал Зеленский на своей странице в социальной сети X.
Новости
- 10:20 07.11.2024
- Шольц заявил, что не готов финансировать поддержку Украины за счет социальной сферы
- 10:05 07.11.2024
- Тело Ленина пора захоронить рядом с его матерью — Слуцкий
- 10:00 07.11.2024
- Товарооборот между РФ и КНР вырос в январе — октябре на 2,8%, до $202,2 млрд
- 09:20 07.11.2024
- Вице-канцлер Германии заявил о распаде правящей коалиции ФРГ
- 09:05 07.11.2024
- Администрация Байдена направит Украине последние $6 млрд до инаугурации Трампа — Politico
- 09:00 07.11.2024
- Силы ПВО уничтожили 15 БПЛА над Воронежской и Белгородской областями
- 22:05 06.11.2024
- Харрис позвонила Трампу и поздравила его с победой на выборах - WP
- 21:15 06.11.2024
- Трамп уже подготовил ряд документов, в том числе отменяющих решения действующей администрации демократов - CNN
- 20:00 06.11.2024
- Лукашенко сердечно поздравил Трампа с возвращением на должность президента США
- 19:10 06.11.2024
- Китайский МИД поздравил Трампа с победой на выборах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать