Зеленский провел разговор с Трампом

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом.

«У меня был отличный разговор с президентом Трампом, я поздравил его с исторической уверенной победой — его невероятная кампания сделала этот результат возможным. Мы договорились поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество», — написал Зеленский на своей странице в социальной сети X.