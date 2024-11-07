Экс-глава Коми Уйба назначен первым замначальника управления Минобороны России

Обсудить на форуме

Версия для печати

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший глава Республики Коми Владимир Уйба назначен первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России, сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики.

«Владимир Уйба назначен первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России. Указ о его назначении подписал президент России Владимир Путин», — сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики.