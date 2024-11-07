Байден заверил, что мирно передаст полномочия Трампу 20 января

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США демократ Джо Байден заверил, что мирно передаст полномочия избранному президенту республиканцу Дональду Трампу, чья инаугурация состоится 20 января 2025 года.

«20 января у нас будет мирная передача власти», — сказал Байден, выступая в Розовом саду Белого дома с обращением к согражданам по итогам прошедших в стране президентских выборов.