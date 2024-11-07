Байден заверил, что мирно передаст полномочия Трампу 20 января
20:00 07.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США демократ Джо Байден заверил, что мирно передаст полномочия избранному президенту республиканцу Дональду Трампу, чья инаугурация состоится 20 января 2025 года.
«20 января у нас будет мирная передача власти», — сказал Байден, выступая в Розовом саду Белого дома с обращением к согражданам по итогам прошедших в стране президентских выборов.
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