0
0
221
НОВОСТИ

Песков назвал официальным поздравление Путиным Трампа с избранием

09:32 08.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поздравление президентом РФ Владимиром Путиным Дональда Трампа с избранием президентом США можно считать официальным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Все, что говорит президент, — это официально, конечно», — сказал представитель Кремля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 08.11.2024
Нетаньяху надеется на восстановление тесного сотрудничества с Трампом — Politico
0
11
10:32 08.11.2024
В Саратове выбиты стекла в жилом доме в результате атаки БПЛА
0
99
10:20 08.11.2024
США и Иран могут заключить дипломатическую сделку при Трампе — WSJ
0
123
10:05 08.11.2024
Группу мобилизованных украинцев привезли под конвоем на позиции ВСУ у Сватова ЛНР
0
152
10:00 08.11.2024
Почти 90% детей изучают школьные предметы через материалы учителей-блогеров — исследование
0
156
09:20 08.11.2024
Около 20% украинских военных дезертировали с передовой — The Economist
0
275
09:05 08.11.2024
Путин заявил, что не хочет возвращения России на путь «до 2022 года»
0
336
09:00 08.11.2024
Сбиты 17 БПЛА над Воронежской, Саратовской, Белгородской, Брянской областями
0
245
22:40 07.11.2024
Путин заявил, что готов вести дискуссию с Трампом
0
870
22:00 07.11.2024
РФ не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, и будет и впредь — Путин
0
902

Возврат к списку