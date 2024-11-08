Песков назвал официальным поздравление Путиным Трампа с избранием

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поздравление президентом РФ Владимиром Путиным Дональда Трампа с избранием президентом США можно считать официальным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Все, что говорит президент, — это официально, конечно», — сказал представитель Кремля.