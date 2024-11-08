США при Трампе выйдут из конфликта на Украине — Орбан

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США выйдут из конфликта на Украине после того, как победивший на выборах Дональд Трамп вступит в должность президента. Уверенность в этом выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

«Война — это острая проблема, на фронте [Украина терпит] военное поражение, американцы собираются выйти из этой войны. О Трампе много чего говорят, но есть одна вещь, в которой никто не сомневается: он ненавидит войну», — заявил глава венгерского правительства, неоднократно встречавшийся с Трампом как в Вашингтоне, так и в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

В то же время Орбан отметил, что выход Соединенных Штатов из конфликта на Украине будет «сложной задачей».